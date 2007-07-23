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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в одной из многоэтажек произошел пожар

В Киеве в одной из многоэтажек произошел пожарПроизошло возгорание в шахте лифта.

Сегодня в Киеве на Ветряных горах произошел пожар в лифтовой шахте многоэатжки.

Как сообщает источник, сегодня днем в Киеве на Ветряных горах, 21/7 произошло возгорание в шахте лифта – загорелся двигатель лифта. К счастью, обошлось без пострадавших, так как в лифте не было пассажиров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Для ликвидации возгорания на место прибыли три единицы ГСЧС, лифтовая служба, карета скорой помощи и полиция.

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Жители дома жалуются что с 1983 года капитальный ремонт лифтов не производился и случаются частые поломки лифта.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
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