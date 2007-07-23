Раздел: Происшествия
В Киеве в одной из многоэтажек произошел пожар
Произошло возгорание в шахте лифта.
Сегодня в Киеве на Ветряных горах произошел пожар в лифтовой шахте многоэатжки.
Как сообщает источник, сегодня днем в Киеве на Ветряных горах, 21/7 произошло возгорание в шахте лифта – загорелся двигатель лифта. К счастью, обошлось без пострадавших, так как в лифте не было пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Для ликвидации возгорания на место прибыли три единицы ГСЧС, лифтовая служба, карета скорой помощи и полиция.
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Жители дома жалуются что с 1983 года капитальный ремонт лифтов не производился и случаются частые поломки лифта.
Сегодня в Киеве на Ветряных горах произошел пожар в лифтовой шахте многоэатжки.
Как сообщает источник, сегодня днем в Киеве на Ветряных горах, 21/7 произошло возгорание в шахте лифта – загорелся двигатель лифта. К счастью, обошлось без пострадавших, так как в лифте не было пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Для ликвидации возгорания на место прибыли три единицы ГСЧС, лифтовая служба, карета скорой помощи и полиция.
Читайте также: В Киеве горела квартира в одной из многоэтажек
Жители дома жалуются что с 1983 года капитальный ремонт лифтов не производился и случаются частые поломки лифта.
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