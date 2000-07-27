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В Днепре во время движения загорелся автобус

В Днепре во время движения загорелся автобусОгонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля

Вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу, из-под капота повалил дым.

"Увидели, как по дороге ехала машина и на ходу загорелась. Повалил дым. Водитель выбежал и начал ее тушить. Потом остановилась еще одна машина, водитель которой помогал справляться с огнем. Водитель какое-то время не вызывал пожарных. Видимо, думал, что потушит самостоятельно. Но огонь только разгорался. Затем на место прибыли спасатели, который кто-то вызвал", – рассказывает местная жительница Алина.

"Мы только выехали со двора, как из-под капота появилось пламя. Сами пока не понимаем, почему", – сказала "Сегодня" супруга автомобилиста.

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Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выяснят будут устанавливать правоохранители.
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 Теги: Днепр, автобус

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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