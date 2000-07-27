Раздел: Происшествия
В Днепре во время движения загорелся автобус
Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля
Вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу, из-под капота повалил дым.
"Увидели, как по дороге ехала машина и на ходу загорелась. Повалил дым. Водитель выбежал и начал ее тушить. Потом остановилась еще одна машина, водитель которой помогал справляться с огнем. Водитель какое-то время не вызывал пожарных. Видимо, думал, что потушит самостоятельно. Но огонь только разгорался. Затем на место прибыли спасатели, который кто-то вызвал", – рассказывает местная жительница Алина.
"Мы только выехали со двора, как из-под капота появилось пламя. Сами пока не понимаем, почему", – сказала "Сегодня" супруга автомобилиста.
Читайте также: Киев: на ходу загорелся автобус
Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выяснят будут устанавливать правоохранители.
Вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу, из-под капота повалил дым.
"Увидели, как по дороге ехала машина и на ходу загорелась. Повалил дым. Водитель выбежал и начал ее тушить. Потом остановилась еще одна машина, водитель которой помогал справляться с огнем. Водитель какое-то время не вызывал пожарных. Видимо, думал, что потушит самостоятельно. Но огонь только разгорался. Затем на место прибыли спасатели, который кто-то вызвал", – рассказывает местная жительница Алина.
"Мы только выехали со двора, как из-под капота появилось пламя. Сами пока не понимаем, почему", – сказала "Сегодня" супруга автомобилиста.
Читайте также: Киев: на ходу загорелся автобус
Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выяснят будут устанавливать правоохранители.
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