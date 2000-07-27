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В Николаеве в одной из квартир нашли тело женщины

В Николаеве в одной из квартир нашли тело женщины Тело женщины нашли в ванной комнате

Полиция расследует убийство женщины в ее квартире в Центральном районе Николаева. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сообщение об обнаружении тела 31-летней потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти поступило в полицию 25 июля вечером от ее матери. Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, когда та некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Они и нашли ее мертвой в ванной комнате. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме - нарушен, исчезли некоторые личные вещи потерпевшей", - говорится в сообщении.

В результате совместных действий полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры правоохранители почти сразу установили личность злоумышленника, а задержали его на следующий день в Николаеве. Отмечено, что военный съездил в Херсонскую область и вернулся, заботясь о том, что его ищет руководство военной части и, возможно, будет инкриминироваться дезертирство.

"Им (задержанным, - ред.) оказался 22-летний знакомый потерпевшей, военный, который в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности задушил ее, а затем еще и нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Орудие преступления злоумышленник помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем продал, а вырученные деньги потратил на поездку домой в соседнюю область", - уточнили в полиции.

По словам задержанного, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. Свое агрессивное поведение мужчина объяснил чрезмерным количеством выпитого алкоголя.

"Принимать спиртные напитки пара начала с вечера накануне, сначала вместе с друзьями, потом уже поздно ночью дома у потерпевшей. Когда дальше пить она отказалась, военный продолжил в летнем кафе в одиночестве. Ссора, которая имела трагические последствия, возникла уже под утро. Употреблять спиртное злоумышленник не прекратил и по дороге домой, и в родном селе. Протрезвел уже утром в родительском доме. После совершенного преступления военный не мог найти свои документы, поэтому в поисках перевернул все в квартире. Почему наполнил ванну водой и поместил туда уже бездыханное тело знакомой, с его утверждений, сам вообще не понимает", - рассказали в ГУНП.

Правоохранители установили место сбыта похищенных ноутбука и планшета, которые мужчина заложил, а также свидетелей, которые опознали задержанного. Сейчас эти вещи из ломбарда удалены.

Следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины "умышленное убийство" и "кража". Продолжается следствие.

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За содеянное задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

В Николаеве в одной из квартир нашли тело женщины
В Николаеве в одной из квартир нашли тело женщины
В Николаеве в одной из квартир нашли тело женщины
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 Теги: Николаев, женщина

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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