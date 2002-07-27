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В Киеве на улице обнаружили труп мужчины

В Киеве на улице обнаружили труп мужчиныПьяный житель Донецка убил приятеля и бросил труп на обочине

В Киеве на улице Уборевича обнаружили труп мужчины. Как оказалось, его убил знакомый и броcил труп на обочине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Приятели вместе выпивали. Потом поссорились и подрались. Для одного из них потасовка закончилась трагически.

Правоохранители вияснили, что 41-летний винничанин умер от травмы головы. Полицейские практически сразу задержали убийцу. Им оказался 31-летний житель Донецкой области, который не раз попадал в поле зрения полиции.

Подозреваемый рассказал, что вместе с умершим они распивали алкогольные напитки в строительном вагончике. После изрядной дозы выпитого, между ними возник конфликт. Несколько раз мужчина ударил товарища. Тот упал и ударился головой. И от полученных травм скончался. Убийца оттащил тело к забору на обочине дороги и ищел. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, 16 июля в Деснянском районе столицы арестовали мужчину, который убил своего отца. Убийство произошло на почве конфликта. По словам жены убитого, их сын нигде не работал и постоянно требовал деньги у родителей. Из-за этого в их семье часто возникали конфликты.
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 Теги: Киев, труп

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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