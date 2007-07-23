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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе полицейский погиб, спасая ребенка

На Донбассе полицейский погиб, спасая ребенкаУ офицера полиции остались жена и двое детей

В Донецкой области полицейский во время отпуска утонул, пытаясь спасти свою дочь, которую отнесло от берега водоема на матрасе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Сотрудник Мирноградского отделения полиции, находясь в отпуске на побережье водоема, спасал свою дочь, которую на матрасе отнесло далеко от берега. Не рассчитав сил, полицейский утонул", – говорится в сообщении.

Отмечают, что 48-летний Олег Ковалев работал в органах внутренних дел в течение 15 лет.

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У офицера полиции остались жена и двое детей.
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 Теги: Донецкая область, полицейский

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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