Раздел: Происшествия
В Польше украинка родила ребенка прямо на заводе и пыталась его убить
Украинку сейчас допрашивают.
В Польше заробитчанка из Украины прямо на предприятии переработки овощей и фруктов родила девочку, после чего попыталась ее убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Событие произошло в под Люблином, в Милеве вечером в среду, 25 июля. 36-летняя женщина отошла от конвейера и пошла в туалет, а через некоторое время ее начала искать сестра.
Женщину обнаружили окровавленной в туалете, а другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, которая изначально не давала признаков жизни, за мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу города Свидника. "Ребенка удалось спасти", - отметил прокурор Петр Ситарский из окружной прокуратуры в Люблине.
Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка. "Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта", - рассказал он.
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Украинку пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.
В Польше заробитчанка из Украины прямо на предприятии переработки овощей и фруктов родила девочку, после чего попыталась ее убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Событие произошло в под Люблином, в Милеве вечером в среду, 25 июля. 36-летняя женщина отошла от конвейера и пошла в туалет, а через некоторое время ее начала искать сестра.
Женщину обнаружили окровавленной в туалете, а другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, которая изначально не давала признаков жизни, за мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу города Свидника. "Ребенка удалось спасти", - отметил прокурор Петр Ситарский из окружной прокуратуры в Люблине.
Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка. "Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта", - рассказал он.
Читайте также: Синоптики рассказали, сколько осадков на самом деле выпало в Киеве
Украинку пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.
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