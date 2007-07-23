» » В Польше украинка родила ребенка прямо на заводе и пыталась его убить
Раздел: Происшествия  
0

В Польше украинка родила ребенка прямо на заводе и пыталась его убить

В Польше украинка родила ребенка прямо на заводе и пыталась его убитьУкраинку сейчас допрашивают.

В Польше заробитчанка из Украины прямо на предприятии переработки овощей и фруктов родила девочку, после чего попыталась ее убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Событие произошло в под Люблином, в Милеве вечером в среду, 25 июля. 36-летняя женщина отошла от конвейера и пошла в туалет, а через некоторое время ее начала искать сестра.

Женщину обнаружили окровавленной в туалете, а другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, которая изначально не давала признаков жизни, за мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу города Свидника. "Ребенка удалось спасти", - отметил прокурор Петр Ситарский из окружной прокуратуры в Люблине.

Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка. "Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта", - рассказал он.

Читайте также: Синоптики рассказали, сколько осадков на самом деле выпало в Киеве

Украинку пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Польша, украинка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:17 » Автор: Анна Мартынова
     92
     0

Похожие новости по теме

ЧП в Запорожской области: мать пыталась убить себя и ребенка ЧП в Запорожской области: мать пыталась убить себя и ребенка

В Мелитополе правоохранители спасли 27-летнюю мать.

Виннитчина: в туалете магазина обнаружен труп младенца Виннитчина: в туалете магазина обнаружен труп младенца

Малыша жестоко убили.

Жительница Киева родила ребенка в туалете офиса Жительница Киева родила ребенка в туалете офиса

ЧП случилось в Голосеевском районе столицы.

Украинка родила ребенка в электричке Украинка родила ребенка в электричке

Женщина буквально несколько километров не доехала до Ровно.

Трагическое ДТП в Одессе: правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка Трагическое ДТП в Одессе: правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка

Милиционеры выясняют обстоятельства трагического ДТП в Одессе, в котором погибла 9-летняя девочка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх