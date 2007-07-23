» » В Киеве зафиксированы новые случаи ботулизма
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве зафиксированы новые случаи ботулизма

В Киеве зафиксированы новые случаи ботулизмаПострадавшие сами готовили рыбу.

2 человека госпитализированы с ботулизмом в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

В инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов с этим инфекционным заболеванием.

Читайте также: В Киеве мужчина умер прямо за рулем

Оба употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ботулизм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:48 » Автор: Анна Мартынова
     513
     0

Похожие новости по теме

В Киеве мужчина умер прямо за рулем В Киеве мужчина умер прямо за рулем

Мужчина успел остановить авто.

В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником» В Киеве мужчина умер от передозировки «Боярышником»

Еще один мужчина выжил.

ЧП в Киеве: мужчина скончался прямо на улице ЧП в Киеве: мужчина скончался прямо на улице

Мужчина умер, приняв дозу водки с "Боярышником".

Страшное ЧП в Киеве: есть погибшие Страшное ЧП в Киеве: есть погибшие

Три человека отравились рыбой из супермаркетов.

ЧП в Киеве: мужчина умер прямо на улице ЧП в Киеве: мужчина умер прямо на улице

Причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх