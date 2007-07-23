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Раздел: Происшествия  
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В Виннице произошло смертельно ДТП с участием четырех автомобилей

В Виннице произошло смертельно ДТП с участием четырех автомобилейАвтомобиль выехал на "встречку".

ДТП в Виннице произошло по вине водителя BMW, который выехал на встречную полосу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Один из пострадавших, водитель авто, скончался на месте во время оказания медицинской помощи. Еще три человека получили травмы.

Сегодня, 27 июля, в городе Винница произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе городской полиции.

Также отмечается, что ДТП произошло в 9 утра на улице Лебединского.

Ударились два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. В результате аварии были госпитализированы три человека. Один из пострадавших, водитель авто, скончался на месте во время оказания медицинской помощи.

В отчете полиции сказано, что водитель авто марки BMW выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

"В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro", - сказано в заявлении.

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На месте смертельной аварии работают следственно-оперативные группы полиции. Сейчас они устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.
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 Теги: ДТП, Винница

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Сегодня, 15:55 » Автор: Анна Мартынова
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