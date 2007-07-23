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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине пьяные мужчины забили односельчанина до смерти

На Харьковщине пьяные мужчины забили односельчанина до смертиЗлоумышленников задержали.

В Харьковской области двое злоумышленников забили до смерти 47-летнего мужчину, тело которого было обнаружено недалеко от заправки в пгт Старый Салтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По подозрению в совершении убийства задержаны 29-летний житель пгт Старый Салтов и 32-летний харьковчанин. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что у заправки, расположенной в пгт Старый Салтов, на расстоянии 50 метров от проезжей части обнаружено тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. На теле мужчины были ранения и ушибы.

Оперативные сотрудники установили, что к преступлению причастны двое безработных, ранее судимых мужчин. Ими оказались 29-летний житель поселка и 32-летний харьковчанин. Как выяснилось, они в состоянии алкогольного опьянения ночью ехали на мопеде. На перекрестке 29-летний парень увидел односельчанина. Он подошел к нему и начал его избивать. К действиям злоумышленника присоединился его знакомый. Затем мужчины оттащили избитого мужчину в лесопосадку, где продолжили наносить удары руками и ногами по голове. После чего злоумышленники скрылись.

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Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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 Теги: Харьковщина, смерть

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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