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Раздел: Происшествия  
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В Киеве люди в масках избили девушку-водителя Range Rover

В Киеве люди в масках избили девушку-водителя Range RoverОбъявлен план "Перехват".

27 июля в Киеве объявили план «Перехват». Разыскивают преступников на автомобиле Infiniti, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Около 16:40 стало известно, что в Дарницком районе неизвестные в масках и очках побили стекла в авто Range Rover, побили водителя-девушку и пытались ее ограбить.

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Неизвестные скрылись на автомобиле Infiniti (номер АА3036EX). Предварительно, преступники поехали по проспекту Победы, на выезд из города.
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 Теги: Киев, Range Rover

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Сегодня, 17:31 » Автор: Анна Мартынова
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