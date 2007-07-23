В Киеве люди в масках избили девушку-водителя Range Rover

Объявлен план "Перехват".



27 июля в Киеве объявили план «Перехват». Разыскивают преступников на автомобиле Infiniti, передает



Около 16:40 стало известно, что в Дарницком районе неизвестные в масках и очках побили стекла в авто Range Rover, побили водителя-девушку и пытались ее ограбить.



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Неизвестные скрылись на автомобиле Infiniti (номер АА3036EX). Предварительно, преступники поехали по проспекту Победы, на выезд из города. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 27 июля в Киеве объявили план «Перехват». Разыскивают преступников на автомобиле Infiniti, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Около 16:40 стало известно, что в Дарницком районе неизвестные в масках и очках побили стекла в авто Range Rover, побили водителя-девушку и пытались ее ограбить.Неизвестные скрылись на автомобиле Infiniti (номер АА3036EX). Предварительно, преступники поехали по проспекту Победы, на выезд из города.



