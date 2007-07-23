Раздел: Происшествия
В Киеве люди в масках избили девушку-водителя Range Rover
Объявлен план "Перехват".
27 июля в Киеве объявили план «Перехват». Разыскивают преступников на автомобиле Infiniti, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Около 16:40 стало известно, что в Дарницком районе неизвестные в масках и очках побили стекла в авто Range Rover, побили водителя-девушку и пытались ее ограбить.
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Неизвестные скрылись на автомобиле Infiniti (номер АА3036EX). Предварительно, преступники поехали по проспекту Победы, на выезд из города.
27 июля в Киеве объявили план «Перехват». Разыскивают преступников на автомобиле Infiniti, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Около 16:40 стало известно, что в Дарницком районе неизвестные в масках и очках побили стекла в авто Range Rover, побили водителя-девушку и пытались ее ограбить.
Читайте также: В Киеве троллейбус задымился прямо во время движения
Неизвестные скрылись на автомобиле Infiniti (номер АА3036EX). Предварительно, преступники поехали по проспекту Победы, на выезд из города.
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