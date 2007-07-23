Раздел: Происшествия
В Днепре ветка придавила мужчину
Шипы акации сильно рассекли голову пострадавшему
27 июля на проспекте Дмитрия Яворницкого во время сильного ветра ветка акации упала на проходящего мимо 45-летнего мужчину. С место происшествия его забрала «скорая помощь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Высокие, хрупкие акации растут на аллее вдоль всего проспекта Яворницкого. Около года назад подобный инцидент унес жизнь 21-летней девушки, сегодня же трагический случай едва не повторился.
«Я шла к маме на работу и увидела, что на аллее лежит мужчина. Побежала к нему и сразу же начала звонить в скорую. Ветка сильно рассекла мужчине голову. У меня в рюкзаке кофта была, поэтому достала ее и приложила, чтобы как-то остановить кровь. А потом уже и скорая подъехала», — дрожа рассказывала Настя Каут, которая первая пришла на помощь пострадавшему.
Читайте также: ЧП в Днепре: ветка убила девушку
Она добавила, что, несмотря на сложную ситуацию на дорогах, медики приехали довольно быстро. Осмотрели мужчину и забрали в больницу. Он был в сознании, поэтому вероятнее всего его жизни ничего не угрожает. Будьте аккуратны, проходя под высокими, хрупкими деревьями, а особенно — в ветреную погоду. Никто не застрахован от подобного случая, поэтому, как говорится, предупрежден — значит вооружен.
27 июля на проспекте Дмитрия Яворницкого во время сильного ветра ветка акации упала на проходящего мимо 45-летнего мужчину. С место происшествия его забрала «скорая помощь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Высокие, хрупкие акации растут на аллее вдоль всего проспекта Яворницкого. Около года назад подобный инцидент унес жизнь 21-летней девушки, сегодня же трагический случай едва не повторился.
«Я шла к маме на работу и увидела, что на аллее лежит мужчина. Побежала к нему и сразу же начала звонить в скорую. Ветка сильно рассекла мужчине голову. У меня в рюкзаке кофта была, поэтому достала ее и приложила, чтобы как-то остановить кровь. А потом уже и скорая подъехала», — дрожа рассказывала Настя Каут, которая первая пришла на помощь пострадавшему.
Читайте также: ЧП в Днепре: ветка убила девушку
Она добавила, что, несмотря на сложную ситуацию на дорогах, медики приехали довольно быстро. Осмотрели мужчину и забрали в больницу. Он был в сознании, поэтому вероятнее всего его жизни ничего не угрожает. Будьте аккуратны, проходя под высокими, хрупкими деревьями, а особенно — в ветреную погоду. Никто не застрахован от подобного случая, поэтому, как говорится, предупрежден — значит вооружен.
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