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Раздел: Происшествия  
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Не уступил дорогу: в Виннице велосипедист убил водителя авто

Не уступил дорогу: в Виннице велосипедист убил водителя автоВелосипедист ударил автомобилиста, который не пожелал ему уступить дорогу.

Молодой мужчина, ехавший на велосипеде и водитель авто не поделили выезд со двора. Ссора переросла в драку, во время которой водитель получил смертельные ранения. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, около 18:00. Полиция получила сообщение от прохожего о том, что во дворе по улице Келецкой дерутся мужчины.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора и драка. 62-летний винничанин управлял авто, а 21-летний ехал на велосипеде. Мужчины поспорили о том, кто кого должен был пропустить при выезде со двора.

В результате велосипедист ударил автомобилиста, из-за чего тот упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Прохожие вызвали скорую помощь, которaя нa месте констaтировaлa смерть потерпевшего.

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Велосипедист зaдержан, открыто уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжелого телесного повреждения. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.
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 Теги: велосипедист, автомобиль

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Сегодня, 21:52 » Автор: Татьяна Ларина
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