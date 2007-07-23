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Раздел: Происшествия  
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В Краматорске загорелся жилой дом, пострадали двое детей

В Краматорске загорелся жилой дом, пострадали двое детейВозгорание произошло в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар произошел в одном из домов в Краматорске, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"27 июля в 10:56 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на ул. Надежды Курченко в г. Краматорск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что возгорание произошло в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили на полу 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания. Спасатели вынесли детей на свежий воздух и передали их представителям скорой помощи.

"Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение ДТМО г. Краматорска с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" в тяжелом состоянии", - отметили в ГСЧС.

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Спасатели локализовали пожар в 11:20 и ликвидировали в 11:30. Сейчас причина возникновения возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.
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 Теги: Краматорск, пожар

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Сегодня, 22:22 » Автор: Татьяна Ларина
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