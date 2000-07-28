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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине водитель квадроцикла задавил троих детей

На Львовщине водитель квадроцикла задавил троих детейСейчас их осматривают медики, диагнозы уточняются.

Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 июля, около 16.00 в селе Верхнее Синевидное Сколевского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Установлено, что 27-летний львовянин, управляя квадроциклом, совершил наезд на трех местных детей 6-7 лет.

Сейчас их осматривают медики, диагнозы уточняются.

Водителя квадроцикла проверяют на наличие алкогольного опьянения.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: Львовская область, квадроцикл

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Вчера, 23:40 » Автор: Татьяна Ларина
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