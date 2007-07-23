Раздел: Происшествия
Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись три авто
В ночь на 28 июля на проспекте Глушкова рядом с метро «Ипподром» случилось тройное ДТП.
Виновник аварии находился состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 01:00. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.
Со слов свидетелей, водитель Renault Logan врезался в стоящий на светофоре в средней полосе ВАЗ 2106. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его. Водитель внедорожника вышел из машины, чтобы посмотреть на царапину, а затем уехал с места ДТП.
Прибывшие на место аварии полицейские предложили водителю «француза» пройти тест на присутствие в крови алкоголя. Результаты проверки показали 2,16 промилле. Виновнику выписали штраф, а его машину эвакуировали на штрафплощадку.
В аварии никто не пострадал. На месте работали полицейские. Движение в сторону центра города не затруднено.
Читайте также: «Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen
Результаты теста на присутствие в крови алкоголя у водителя Peugeot показали 2,16 промилле.
Виновник аварии находился состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 01:00. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.
Со слов свидетелей, водитель Renault Logan врезался в стоящий на светофоре в средней полосе ВАЗ 2106. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его. Водитель внедорожника вышел из машины, чтобы посмотреть на царапину, а затем уехал с места ДТП.
Прибывшие на место аварии полицейские предложили водителю «француза» пройти тест на присутствие в крови алкоголя. Результаты проверки показали 2,16 промилле. Виновнику выписали штраф, а его машину эвакуировали на штрафплощадку.
В аварии никто не пострадал. На месте работали полицейские. Движение в сторону центра города не затруднено.
Читайте также: «Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen
Результаты теста на присутствие в крови алкоголя у водителя Peugeot показали 2,16 промилле.
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