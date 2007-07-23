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Раздел: Происшествия  
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Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись три авто

Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись три автоВ ночь на 28 июля на проспекте Глушкова рядом с метро «Ипподром» случилось тройное ДТП.

Виновник аварии находился состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария произошла около 01:00. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.

Со слов свидетелей, водитель Renault Logan врезался в стоящий на светофоре в средней полосе ВАЗ 2106. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его. Водитель внедорожника вышел из машины, чтобы посмотреть на царапину, а затем уехал с места ДТП.

Прибывшие на место аварии полицейские предложили водителю «француза» пройти тест на присутствие в крови алкоголя. Результаты проверки показали 2,16 промилле. Виновнику выписали штраф, а его машину эвакуировали на штрафплощадку.

В аварии никто не пострадал. На месте работали полицейские. Движение в сторону центра города не затруднено.

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Результаты теста на присутствие в крови алкоголя у водителя Peugeot показали 2,16 промилле.
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 Теги: Киев, ДТП, ипподром, алкоголь

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Сегодня, 09:00 » Автор: Алена Шимко
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