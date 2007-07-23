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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись три авто

Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись три авто
Столкновение произошло на Объездной дороге Одессы.

На Объездной дороге Одессы 27 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого четыре человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, водитель Toyota, совершая маневр, не убедился в его безопасности и в него врезался Chevrolet, который продолжил движение по инерции и на полосе встречного движения столкнулся с Mersedes.

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Среди пострадавших оказались водитель Chevrolet, пассажир Toyota, а также водитель и пассажир автомобиля Mersedes. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 10:38 » Автор: Алена Шимко
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