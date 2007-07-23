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Раздел: Происшествия  
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В Черновицкой области автобус попал под поезд: есть жертвы

В Черновицкой области автобус попал под поезд: есть жертвыВ результате столкновения поезда с микроавтобусом в селе Мамаевцы Черновицкой области два человека погибло, семеро пострадало, из них двое находятся в реанимации.

Движение железнодорожного транспорта на участке пути было остановлено более чем на час, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украина Криминальная.

Грузовой поезд и микроавтобус «Мерседес спринтер», совершающий частные перевозки, столкнулись около четверти шестого вечера вчера, 27 июля. Виновник аварии – 62-летний водитель автотранспорта, который не убедился в безопасности проезда через железнодорожную колею и не обратил внимания на световую и звуковую сигнализацию, которая работала на переезде.

На момент столкновения в микроавтобусе было 15 пассажиров – сотрудников одного из частных предприятий региона, с которым у перевозчика был заключен договор. На месте ДТП от полученных травм погибли 31-летний местный житель и 69-летняя женщина, проживавшая в Черновцах.

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Водитель задержан.
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 Теги: автобус, поезд, ДТП, погибшие

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Сегодня, 11:03 » Автор: Алена Шимко
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