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Раздел: Происшествия  
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В Киеве обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти

В Киеве обнаружили тело девушки со следами насильственной смертиВ Киеве разыскали пропавшую 16-летнюю девушку, которая была жительницей Закарпатской области.

Полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали и предприняли неотложные действия по поиску девушки.

Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области, – говорится в сообщении полиции.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Досудебное расследование продолжается.
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 Теги: Киев, девушка, убийство, тело

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Сегодня, 12:03 » Автор: Алена Шимко
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