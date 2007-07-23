Раздел: Происшествия
В Киеве обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти
В Киеве разыскали пропавшую 16-летнюю девушку, которая была жительницей Закарпатской области.
Полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали и предприняли неотложные действия по поиску девушки.
Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области, – говорится в сообщении полиции.
Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Читайте также: ЧП на Одесчине: в лесополосе обнаружили тело мужчины
Досудебное расследование продолжается.
Полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали и предприняли неотложные действия по поиску девушки.
Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области, – говорится в сообщении полиции.
Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Читайте также: ЧП на Одесчине: в лесополосе обнаружили тело мужчины
Досудебное расследование продолжается.
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