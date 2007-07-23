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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье столкнулись легковушки, двое погибших

В Запорожье столкнулись легковушки, двое погибшихАвария произошла вчера ночью, 27 июля, на Набережной магистрали.

Как сообщают в Патрульной полиции, причиной ДТП стало столкновение двух легковушек — Ford Fiesta и Ford Siera, передает Хроника.инфо со ссылкой на actual.today.

В результате происшествие погибли водитель и пассажир первого автомобиля.

Пятеро пассажиров автомобиля Ford Siera с различными травмами госпитализированы.

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На месте происшествия работал следователь. Причины и подробности аварии выясняются.
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 Теги: Запорожье, ДТП, жертвы

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Сегодня, 12:38 » Автор: Алена Шимко
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