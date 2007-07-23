» » В Кривом Роге из карьера выловили труп
Раздел: Происшествия  
0

В Кривом Роге из карьера выловили труп

В Кривом Роге из карьера выловили труп
В Покровском районе в затопленном карьере нашли труп мужчины.

Спасатели вытащили тело на глубине шести метров. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Первый городской.

Тело мужчины нашли в затопленном карьере на Заречном около 9:30. Спастелям о возможном утонувшем сообщили из полиции. Тело достали с шестиметровой глубины в трёх метрах от берега. Операцию выполняли водолазы.

Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Читайте также: В Кривом Роге в пожаре заживо сгорел мужчина
На месте работают сотрудники Покровского отделения полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кривой Рог, карьер, труп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:43 » Автор: Алена Шимко
     157
     0

Похожие новости по теме

В Кривом Роге из реки достали тело мужчины В Кривом Роге из реки достали тело мужчины

Мужчина упал в реку и не смог выбраться.

В Кривом Роге нашли окровавленное тело мужчины В Кривом Роге нашли окровавленное тело мужчины

На теле мужчины много переломов и ссадин.

В Кривом Роге обнаружили тело зарезанного мужчины В Кривом Роге обнаружили тело зарезанного мужчины

У мужчины колото-резанные раны.

В Кривом Роге нашли тело мужчины со связанными руками В Кривом Роге нашли тело мужчины со связанными руками

Тело отправили на экспертизу.

В Кривом Роге в пожаре заживо сгорел мужчина В Кривом Роге в пожаре заживо сгорел мужчина

Спасатели нашли обгоревший труп мужчины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх