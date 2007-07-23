Раздел: Происшествия
В Кривом Роге из карьера выловили труп
В Покровском районе в затопленном карьере нашли труп мужчины.
Спасатели вытащили тело на глубине шести метров. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Первый городской.
Тело мужчины нашли в затопленном карьере на Заречном около 9:30. Спастелям о возможном утонувшем сообщили из полиции. Тело достали с шестиметровой глубины в трёх метрах от берега. Операцию выполняли водолазы.
Врачи скорой помощи констатировали смерть.
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На месте работают сотрудники Покровского отделения полиции.
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