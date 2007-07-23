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Раздел: Происшествия  
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В Одессе вооруженная группа захватила частное предприятие

В Одессе вооруженная группа захватила частное предприятие
Мужчин привезли для захвата предприятия из Киева и Ровно.

Один из них якобы оказался гражданином РФ, сообщают местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Одессе неизвестные вооруженные люди захватили частное предприятие Бетон-Одесса. Об этом сообщил руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook в субботу, 28 июля.

По его словам, 20 мужчин в камуфляжной форме ворвались на предприятие и захватили его. На данный момент на месте инцидента работают правоохранители.

"В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП Бетон-Одесса. На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП", – сообщил Головин.

Позже стало известно, что полиция задержала 21 человека. Как сообщает Думская со ссылкой на полицию, мужчин привезли из Киева и Ровно. Один из них якобы оказался гражданином РФ.

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"Заказал рейдерский захват некий народный депутат. Кроме оружия, у задержанных изъяли наркотики", – пишет издание.
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 Теги: Одесса, предприятие, вооруженные люди

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Сегодня, 15:35 » Автор: Алена Шимко
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