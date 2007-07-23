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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на охраняемой парковке сожгли автомобиль

В Киеве на охраняемой парковке сожгли автомобильПо информации из соцсетей, сегодня на одном из охраняемых паркингов столицы сожгли автомобиль.

В частности, об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке dtp.kiev.ua, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.

Как говорят свидетели, автомобиль, припаркованный на охраняемой стоянке по академика Вильямса 19/14 подожгли. Преступников было двое. Они отвлекли охранника включением сигнализации на машине, стоящей в противоположном конце паркинга, а когда тот отправился посмотреть, в чем дело, бросили в иномарку зажигательную смесь.

Когда авто загорелось, неизвестные скрылись в направлении озер. На паркинге не сработала система автоматического пожаротушения, в результате авто полностью сгорело.

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Охранник надышался дыма и получает медицинскую помощь.
В Киеве на охраняемой парковке сожгли автомобиль
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 Теги: Киев, паркинг, пожар, авто

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Сегодня, 16:59 » Автор: Алена Шимко
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