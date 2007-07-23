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Раздел: Происшествия  
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В Днепре рой шершней напал на людей: есть жертвы

В Днепре рой шершней напал на людей: есть жертвыПогибшему было 72 года.

Утром 27 июля в урочище Тоннельная балка в Днепре на двух мужчин напал рой шершней, в результате один из них умер на месте, сообщил в Facebook начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Второго мужчину госпитализировали.

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На месте происшествия дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, добавил Кульбач.
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 Теги: Днепр, рой шершней, нападение

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Сегодня, 18:49 » Автор: Едгар Букмирза
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