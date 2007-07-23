В Днепре рой шершней напал на людей: есть жертвы

Погибшему было 72 года.



Утром 27 июля в урочище Тоннельная балка в Днепре на двух мужчин напал рой шершней, в результате один из них умер на месте, сообщил в Facebook начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области Андрей Кульбач.



Об этом пишет



Второго мужчину госпитализировали.



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На месте происшествия дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, добавил Кульбач. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром 27 июля в урочище Тоннельная балка в Днепре на двух мужчин напал рой шершней, в результате один из них умер на месте, сообщил в Facebook начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области Андрей Кульбач.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com Второго мужчину госпитализировали.На месте происшествия дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, добавил Кульбач.



