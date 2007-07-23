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Раздел: Происшествия  
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Полиция Киевской области задержала опасную группу рэкетиров

Полиция Киевской области задержала опасную группу рэкетировПосле длительной работы полиции удалось задержать разбойников.

Полиция Киевской области задержала опасную группу рэкетиров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НАРОДНАЯ ПРАВДА.

По информации правоохранителей, в апреле 2018 г. четверо преступников ворвались в дом жителя деревни Лаврики. Избив супругов, рэкетиры связали пару клейкой лентой и стали пытать хозяина утюгом.

Получив от мужчины 2 тыс. долларов и 120 тыс. гривен, преступники скрылись с места преступления.

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Все фигуранты дела арестованы. Преступникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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 Теги: Полиция, рэкет

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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