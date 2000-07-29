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Раздел: Происшествия  
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В Киеве жестоко убили девушку

В Киеве жестоко убили девушкуТело было найдено рядом с рестораном.

В Оболонском районе Киева обнаружили труп несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, ее изнасиловали и задушили.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Как сообщили в в группе "Киев Оперативный" в соцсети Фейсбук, девушка является уроженкой Ужгородской области, 2002 года рождения, пепедает Час Пик. В Киеве она временно проживала у родных, в розыск ее объявили еще вчера.

Тело было найдено рядом с рестораном "Форест Клаб" (Минский проспект, 20 А) в ночь на 28 июля. Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном преступлении, просят обратиться в полицию.

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 Теги: Киев, убийство

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Вчера, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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