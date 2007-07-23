Раздел: Происшествия
В Киеве пропал без вести молодой мужчина
Последний раз мужчину видели на Троещине.
В Деснянском районе столицы на Троещине пропал мужчина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Пропавшего видели 27 июля на улице Сабурова, 8а или 18.
Пропавший Сергей Примак 1986 года рождения имеет среднего телосложения, темные волосы, рост 190 сантиметров. Был одет в темно-синие брюки, пиджак и черные замшевые туфли.
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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении пропавшего просят звонить на линию «102» или по телефону (098) 463-54-28 (жена Оксана).
В Деснянском районе столицы на Троещине пропал мужчина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Пропавшего видели 27 июля на улице Сабурова, 8а или 18.
Пропавший Сергей Примак 1986 года рождения имеет среднего телосложения, темные волосы, рост 190 сантиметров. Был одет в темно-синие брюки, пиджак и черные замшевые туфли.
Читайте также: В Киеве по дороге на работу пропал молодой мужчина
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении пропавшего просят звонить на линию «102» или по телефону (098) 463-54-28 (жена Оксана).
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