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Раздел: Происшествия  
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Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшиеНа проспекте Победы разбились три автомобиля.

В Киеве произошло столкновение с участием трех автомобилей. ДТП произошло в ночь с 28 на 29 июля на проспекте Победы в районе станции метрополитена “Житомирская”.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

Около подземного перехода остановился Chevrolet. Рядом Ford службы такси Uklon начал производить высадку пассажира. Двигавшаяся сзади Skoda врезалась в Chevrolet, а тот в свою очередь протаранил Ford в тот момент, когда салон покидал пассажир. Chevrolet вылетел с трассы, а Ford - на встречку.

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Пострадал мужчина-пассажир. Автомобили получили значительные повреждения.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 10:02 » Автор: Ирина Шевченко
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