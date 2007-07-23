Раздел: Происшествия
Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
На проспекте Победы разбились три автомобиля.
В Киеве произошло столкновение с участием трех автомобилей. ДТП произошло в ночь с 28 на 29 июля на проспекте Победы в районе станции метрополитена “Житомирская”.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Около подземного перехода остановился Chevrolet. Рядом Ford службы такси Uklon начал производить высадку пассажира. Двигавшаяся сзади Skoda врезалась в Chevrolet, а тот в свою очередь протаранил Ford в тот момент, когда салон покидал пассажир. Chevrolet вылетел с трассы, а Ford - на встречку.
Читайте также: В Киеве пропал без вести молодой мужчина
Пострадал мужчина-пассажир. Автомобили получили значительные повреждения.
В Киеве произошло столкновение с участием трех автомобилей. ДТП произошло в ночь с 28 на 29 июля на проспекте Победы в районе станции метрополитена “Житомирская”.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Около подземного перехода остановился Chevrolet. Рядом Ford службы такси Uklon начал производить высадку пассажира. Двигавшаяся сзади Skoda врезалась в Chevrolet, а тот в свою очередь протаранил Ford в тот момент, когда салон покидал пассажир. Chevrolet вылетел с трассы, а Ford - на встречку.
Читайте также: В Киеве пропал без вести молодой мужчина
Пострадал мужчина-пассажир. Автомобили получили значительные повреждения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1445
0
Также советуем посмотреть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
Оставьте свой комментарий