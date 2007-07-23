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Раздел: Происшествия  
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Киев: иномарка с грудным ребенком внутри попала в серьезное ДТП

Киев: иномарка с грудным ребенком внутри попала в серьезное ДТПВ результате столкновения двух автомобилей пострадало три человека.

В воскресенье утром, в начале пятого утра, на проспекте Палладина в Киеве произошло очередное дорожное ЧП с участием авто на европейской регистрации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Предварительно — внедорожник KIA, двигавшийся в сторону метро «Академгородок», остановился на красный сигнал светофора возле перекрестка с улицей Ирпенской.

- Дорога была совершенно свободной, рассказал водитель KIA, однако в определенный момент я получил мощнейший удар в заднюю часть моего авто. Машину развернуло поперек дороги, из нее вылетели вещи… В салоне был маленький ребенок — всего несколько месяцев. Позже его забрала «скорая помощь» на обследование. А ударила нас Audi с европейской регистрацией. Машина эта отлетела далеко вперед. Пассажиры бросились бежать.

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По словам пострадавшего, прибывший на место событий наряд полиции задержал беглецов. У всех молодых людей, находившихся в Audi, были признаки алкогольного опьянения.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 10:44 » Автор: Ирина Шевченко
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