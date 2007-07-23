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Киевские полицейские "повязали" дерзкого вора

Киевские полицейские "повязали" дерзкого вораВ Киеве задержан вор-альпинист, укравший $1 млн у бизнесмена.
В Одессе из квартиры бизнесмена был украден 1 миллион долларов. Уже на следующий день полиция задержала подозреваемого в краже. Задержание произошло в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Олигарх.

Сообщается, что в квартиру одесского предпринимателя, расположенной на последнем, 18-м этаже, вор проник, спустившись с крыши. Видимо, поэтому в полиции его назвали альпинистом. Через балконную дверь он проник внутрь квартиры, нашел там тайник с деньгами и похитил их. На улице его ждал подельник с автомобилем. Он отвез “альпиниста” в гостиницу, откуда тот впоследствии перебрался в Киев. Его задержали в одном из отелей столицы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний ранее судимый за имущественные преступления гражданин соседнего государства. По имеющейся информации мужчина “гастролировал” по всей Украине и обворовывал квартиры местных жителей.

Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности – разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

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У мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и т.д. Сейчас правонарушитель задержан. Полицейские также нашли и подельника с автомобилем.
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 Теги: ограбление, Киев

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Сегодня, 11:55 » Автор: Ирина Шевченко
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