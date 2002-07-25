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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине пьяный депутат устроил смертельную аварию

На Львовщине пьяный депутат устроил смертельную авариюВ результате ДТП погибла женщина.

Смертельное ДТП на автодороге Червоноград - Радехов в селе Новый Витков Львовской области произошло в субботу, 28 июля.

Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Водитель автомобиля Fiat столкнулся с автобусом БАЗ сообщением "Тернополь - Червоноград". После этого легковушка "вылетела" на местную жительницу села, которая ехала на велосипеде.

В результате женщина 1946 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.

По словам председателя полицейской комиссии Львовской области Виктории Балицкой, за рулем Fiat был депутат Сокальской городского совета 43-летний Василий Петрушка. В крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом сокальського горсовета от "Свободы" и работает в Центральной районной больнице Сокаля.

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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 Теги: ДТП, Львовская область

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Сегодня, 13:28 » Автор: Ирина Шевченко
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