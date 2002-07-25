Раздел: Происшествия
На Львовщине пьяный депутат устроил смертельную аварию
В результате ДТП погибла женщина.
Смертельное ДТП на автодороге Червоноград - Радехов в селе Новый Витков Львовской области произошло в субботу, 28 июля.
Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Водитель автомобиля Fiat столкнулся с автобусом БАЗ сообщением "Тернополь - Червоноград". После этого легковушка "вылетела" на местную жительницу села, которая ехала на велосипеде.
В результате женщина 1946 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.
По словам председателя полицейской комиссии Львовской области Виктории Балицкой, за рулем Fiat был депутат Сокальской городского совета 43-летний Василий Петрушка. В крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом сокальського горсовета от "Свободы" и работает в Центральной районной больнице Сокаля.
Читайте также: Под Львовом столкнулись две легковушки: есть жертвы
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Смертельное ДТП на автодороге Червоноград - Радехов в селе Новый Витков Львовской области произошло в субботу, 28 июля.
Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Водитель автомобиля Fiat столкнулся с автобусом БАЗ сообщением "Тернополь - Червоноград". После этого легковушка "вылетела" на местную жительницу села, которая ехала на велосипеде.
В результате женщина 1946 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.
По словам председателя полицейской комиссии Львовской области Виктории Балицкой, за рулем Fiat был депутат Сокальской городского совета 43-летний Василий Петрушка. В крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом сокальського горсовета от "Свободы" и работает в Центральной районной больнице Сокаля.
Читайте также: Под Львовом столкнулись две легковушки: есть жертвы
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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