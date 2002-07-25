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Раздел: Происшествия  
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ЧП в Киеве: жестоко убили 16-летнюю девушку

ЧП в Киеве: жестоко убили 16-летнюю девушкуПолиция разыскивает возможных свидетелей.

Полиция Киева расследует убийство девушки, которое произошло 27 июля поздно вечером. Правоохранители просят всех помочь найти преступников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородская, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пуща-Водицы, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любую информацию об этих обстоятельствах. Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майка и кроссовки светлого цвета", - говорится в сообщении.

Обращаться к полиции призывают по телефонам: 102, 418-30-22 или (067)976-39-20.

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Как известно, в полицию обратилась сестра пропавшей девушки. Правоохранители в субботу, 28 июля, около трех ночи нашли тело пропавшей со следами насильственной смерти. Девушке было 16 лет, она - жительница Закарпатской области.
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 Теги: убийство, Киев

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Сегодня, 15:06 » Автор: Ирина Шевченко
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