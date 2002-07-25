» » Кровавое ДТП под Винницей: погибла женщина
Раздел: Происшествия  
0

Кровавое ДТП под Винницей: погибла женщина

Кровавое ДТП под Винницей: погибла женщинаЖенщина переходила дорогу в неустановленном месте.

Сегодня, 29 июля, около 4:00 при въезде в Винницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла людно.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Винница.

По предварительной информации, автомобиль "Фиат" сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Читайте также: Смертельное ДТП на Виннитчине: столкнулись четыре автомобиля

Обстоятельства и подробности аварии установят правоохранители. По факту ДТП начали уголовное производство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Винница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:45 » Автор: Ирина Шевченко
     40
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину-нарушительницу В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину-нарушительницу

Женщина скончалась на месте аварии.

В Николаеве под колесами Hyundai погибла женщина В Николаеве под колесами Hyundai погибла женщина

Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

Смертельное ДТП в Запорожье: погибла женщина-пешеход Смертельное ДТП в Запорожье: погибла женщина-пешеход

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В Харькове Nissan насмерть сбил женщину В Харькове Nissan насмерть сбил женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Одесса: автомобиль насмерть сбил женщину Одесса: автомобиль насмерть сбил женщину

Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх