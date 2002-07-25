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Похищение ребенка в Киеве: новые подробности
Девушка, похитившая младенца из детсада на Оболони, обжаловала свой приговор.
Адвокат уроженки Одессы Даяны Шаль, которая приговором Оболонского райсуда Киева от 20 июня 2018 года была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и осуждена на два года ограничения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении, оспорил это решение в апелляционной инстанции.
Соответствующие данные содержатся в профайле дела "киднепперши с Оболони" на сайте Апелляционного суда Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Согласно им, апелляция на приговор была подана защитником Даяны - Михаилом Рейзиным, еще 5 июля. 24 июля производство зарегистрировали в столичной "апелляшке", а также осуществили автоматическое распределение судей по резонансному делу.
В частности, судьей-докладчиком, которая будет рассматривать историю Шаль, выпало стать Роману Игнатову, также в состав коллегии вошли отправители правосудия - Александр Кияшко и Олег Малиновский. Время и дата судебного рассмотрения апелляции в настоящее время еще не определены.
Обжалование приговора означает, что вердикт судьи Владислава Девятко, согласно которому Даяна Шаль была осуждена на два года ограничения свободы с реальным отбытием этого срока наказания в уголовно-исправительном учреждении, в настоящее время не вступил в силу. Вплоть до этого момента, согласно тексту приговора девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток (с 20:00 до 07:00).
Напомним, 20 октября 2017 года Даяна украла ребенка с территории детского сада, куда отец Вики Пинчук пришел забирать старшую дочь. Мужчина оставил коляску с малюткой под лестницей на первом этаже, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску.
На призывы о помощи в поисках похищенного ребенка откликнулись киевляне, благодая участию которых полиция на следующий день задержала Шаль на территории пилорамы в промзоне села Новоселки.
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В ходе досудебного следствия Шаль полностью признала вину. Свой поступок девушка объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за собственного. Согласно показаниям Даяны, за месяц до похищения она потеряла собственного ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт.
Адвокат уроженки Одессы Даяны Шаль, которая приговором Оболонского райсуда Киева от 20 июня 2018 года была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и осуждена на два года ограничения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении, оспорил это решение в апелляционной инстанции.
Соответствующие данные содержатся в профайле дела "киднепперши с Оболони" на сайте Апелляционного суда Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Согласно им, апелляция на приговор была подана защитником Даяны - Михаилом Рейзиным, еще 5 июля. 24 июля производство зарегистрировали в столичной "апелляшке", а также осуществили автоматическое распределение судей по резонансному делу.
В частности, судьей-докладчиком, которая будет рассматривать историю Шаль, выпало стать Роману Игнатову, также в состав коллегии вошли отправители правосудия - Александр Кияшко и Олег Малиновский. Время и дата судебного рассмотрения апелляции в настоящее время еще не определены.
Обжалование приговора означает, что вердикт судьи Владислава Девятко, согласно которому Даяна Шаль была осуждена на два года ограничения свободы с реальным отбытием этого срока наказания в уголовно-исправительном учреждении, в настоящее время не вступил в силу. Вплоть до этого момента, согласно тексту приговора девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток (с 20:00 до 07:00).
Напомним, 20 октября 2017 года Даяна украла ребенка с территории детского сада, куда отец Вики Пинчук пришел забирать старшую дочь. Мужчина оставил коляску с малюткой под лестницей на первом этаже, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску.
На призывы о помощи в поисках похищенного ребенка откликнулись киевляне, благодая участию которых полиция на следующий день задержала Шаль на территории пилорамы в промзоне села Новоселки.
Читайте также: Смертельная авария под Харьковом: погиб мужчина
В ходе досудебного следствия Шаль полностью признала вину. Свой поступок девушка объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за собственного. Согласно показаниям Даяны, за месяц до похищения она потеряла собственного ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт.
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