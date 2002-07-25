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Раздел: Происшествия  
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В Киеве предупреждают о мощных порывах ветра

В Киеве предупреждают о мощных порывах ветраВ столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.

Об этом информирует пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,– говорится в сообщении.

Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

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В случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
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 Теги: Киев, ветер

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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