Раздел: Происшествия
В Киеве предупреждают о мощных порывах ветра
В столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.
Об этом информирует пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,– говорится в сообщении.
Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Читайте также: Киевлян предупреждают об ухудшении погоды
В случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.
Избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.
Об этом информирует пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,– говорится в сообщении.
Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Читайте также: Киевлян предупреждают об ухудшении погоды
В случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.
Избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
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