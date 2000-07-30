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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом поезд столкнулся с автомобилем

Под Киевом поезд столкнулся с автомобилемПереезд был закрыт.

В Киевской области пассажирский поезд Киев-Бердянск столкнулся на переезде с автомобилем Renault Megane.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

Авария произошла на отрезке между Трипольем и Мироновкой.

По словам машиниста поезда, переезд был закрыт, а водитель пытался проскочить, передает Громадське Радіо.

По данным медиков, работающих на месте аварии, погибли два человека.

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Ранее в Запорожской области на станции Пологи в поезде Киев-
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 Теги: Киев, авто, ДТП, поезд

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Вчера, 23:31 » Автор: Едгар Букмирза
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В результате аварии погибших нет.

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