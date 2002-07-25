Раздел: Происшествия
Около Днепра легковушка протаранила остановку: есть погибшие
В результате ДТП погиб водитель.
Вблизи села Заря, на автодороге Кировоград-Запорожье, 29 июля в 20:16 произошло ДТП. "ВАЗ 2104" врезался в железобетонную автобусную остановку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.
Мужчина 1965 года рождения, который был за рулем авто, погиб на месте аварии. Железобетонные конструкции остановки заблокировали автомобиль, поэтому тело погибшего извлекали спасатели. Для этого они привлекли погрузчик "Амкодор".
Читайте также: Масштабная авария на Киевщине: есть жертвы
Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства ДТП.
Вблизи села Заря, на автодороге Кировоград-Запорожье, 29 июля в 20:16 произошло ДТП. "ВАЗ 2104" врезался в железобетонную автобусную остановку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.
Мужчина 1965 года рождения, который был за рулем авто, погиб на месте аварии. Железобетонные конструкции остановки заблокировали автомобиль, поэтому тело погибшего извлекали спасатели. Для этого они привлекли погрузчик "Амкодор".
Читайте также: Масштабная авария на Киевщине: есть жертвы
Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства ДТП.
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