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Раздел: Происшествия  
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В Крыму легковушка протаранила эвакуатор: есть жертвы

В Крыму легковушка протаранила эвакуатор: есть жертвыЕсть погибшие и раненые.

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 июля, около двух часов ночи в Крыму на трассе Симферополь – Евпатория в районе села Скворцово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля-эвакуатора и легкового автомобиля Daewoo Nexia, в результате которого водитель "легковушки" погиб, пятеро пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Об этом на странице группы "Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД" в соцсети Вконтакте сообщили очевидцы последствий ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на kafanews.

По словам очевидцев аварии, водитель эвакуатора пытался совершить разворот в неположенном месте, легковое авто "влетело" под него в момент разворота.

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"Эвакуатор решил на сплошной совершить разворот, при этом не убедившись в отсутствии транспорта. "Нексия" залетела под него. Водитель погиб на месте. Пассажиры с тяжелыми травмами", – написал один из очевидцев последствий ДТП.
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 Теги: ДТП, Крым

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Сегодня, 12:59 » Автор: Ирина Шевченко
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