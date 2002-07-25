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Раздел: Происшествия  
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На Закарпатье трагически погиб 4-летний мальчик

На Закарпатье трагически погиб 4-летний мальчикМалыш захлебнулся в чане с водой.

27 июля в 12.40 спасателям сообщили о несчастном случае с 4-летним ребенком.

Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.

"Ребенок отдыхал вместе с родителями на базе отдыха в селе Лумшоры Перечинского района", - рассказали спасатели.

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Играя со своими сверстниками, ребенок упал в чан с водой, в котором захлебнулся.
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 Теги: Закарпатье, ЧП

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Сегодня, 14:05 » Автор: Ирина Шевченко
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