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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге на крупном предприятии погиб рабочий

В Кривом Роге на крупном предприятии погиб рабочийРаботник разбился насмерть, упав с 8-метровой высоты.

Рабочий погиб в результате падения с высоты на горно-металлургическом комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

"Электрогазосварщик подрядной организации выполнял ремонт на доменной печи. Мужчина упал с 8-метровой высоты и получил травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в ведомстве.

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По информации пресс-службы Управления Национальной полиции в Кривом Роге, начато расследование по ст.272 ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса .
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 Теги: Кривой Рог, ЧП

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Сегодня, 14:19 » Автор: Ирина Шевченко
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