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Резонансное убийство девушки в Киеве: новые подробности

Резонансное убийство девушки в Киеве: новые подробностиПодозреваемому грозит пожизненное заключение.

Полиция установила личность мужчины, который подозревается в убийстве 16-летней девочки на Оболони в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщили в ведомстве, им оказался житель украинской столицы 1964 года рождения, ранее он уже был судим.

Правоохранители расследуют убийство по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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Ему сообщили о подозрении, проводятся судебные экспертизы.

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 Теги: убийство, Киев

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Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
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