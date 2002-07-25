Раздел: Происшествия
Военные ВСУ разворовывали топливо на Донбассе
Военные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ.
В штабе ООС сообщили, что в Донбассе военная контрразведка СБУ задержала на горячем военнослужащих ВСУ, которые разворовывали топливо, предназначенное для задействованной в операции ООС военной техники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, военные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем с. Очеретино Донецкой области.
По предварительным данным, военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива, сообщили в СБУ.
Дружковским ОП ГУ ЧП в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.
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"Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
В штабе ООС сообщили, что в Донбассе военная контрразведка СБУ задержала на горячем военнослужащих ВСУ, которые разворовывали топливо, предназначенное для задействованной в операции ООС военной техники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, военные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем с. Очеретино Донецкой области.
По предварительным данным, военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива, сообщили в СБУ.
Дружковским ОП ГУ ЧП в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.
Читайте также: Украинские военные понесли потери в Донбассе, - волонтер
"Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
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