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Раздел: Происшествия  
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Военные ВСУ разворовывали топливо на Донбассе

Военные ВСУ разворовывали топливо на ДонбассеВоенные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ.

В штабе ООС сообщили, что в Донбассе военная контрразведка СБУ задержала на горячем военнослужащих ВСУ, которые разворовывали топливо, предназначенное для задействованной в операции ООС военной техники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно сообщению, военные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем с. Очеретино Донецкой области.

По предварительным данным, военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива, сообщили в СБУ.

Дружковским ОП ГУ ЧП в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.

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"Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
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 Теги: ВСУ, Донбасс, топливо

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Сегодня, 22:35 » Автор: Едгар Букмирза
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