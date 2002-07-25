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Раздел: Происшествия  
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Кровавая поножовщина в Киеве: погиб мужчина

Кровавая поножовщина в Киеве: погиб мужчинаПреступник пытался сбежать в другую область.

В Киеве пьяный строитель перерезал горло своему напарнику.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.

"Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия ", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем, преступник пытался скрыться с места убийства. Он прибыл на автовокзал Киева, откуда собирался поехать в другую область.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры 42-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 10:38 » Автор: Ирина Шевченко
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