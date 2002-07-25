Раздел: Происшествия
Кровавая поножовщина в Киеве: погиб мужчина
Преступник пытался сбежать в другую область.
В Киеве пьяный строитель перерезал горло своему напарнику.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.
"Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия ", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем, преступник пытался скрыться с места убийства. Он прибыл на автовокзал Киева, откуда собирался поехать в другую область.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры 42-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Читайте также: Масштабная авария на Николаевщине: есть жертвы
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
В Киеве пьяный строитель перерезал горло своему напарнику.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.
"Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия ", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем, преступник пытался скрыться с места убийства. Он прибыл на автовокзал Киева, откуда собирался поехать в другую область.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры 42-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Читайте также: Масштабная авария на Николаевщине: есть жертвы
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
317
0
Также советуем посмотреть
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
Оставьте свой комментарий