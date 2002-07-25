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Смертельная авария в Киеве: новые подробности

Смертельная авария в Киеве: новые подробностиУ водителя Hummer отобраны образцы для экспертизы.

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“30 июля 2018 года решение суда о принудительном отборе образцов исполнено”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгере", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия” для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Тест на "Драгере", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

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Сообщаем, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 12:25 » Автор: Ирина Шевченко
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