Раздел: Происшествия
Смертельная авария в Киеве: новые подробности
У водителя Hummer отобраны образцы для экспертизы.
Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“30 июля 2018 года решение суда о принудительном отборе образцов исполнено”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгере", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия” для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.
Тест на "Драгере", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.
Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.
Читайте также: На Закарпатье подросток надругался над 9-летним мальчиком
Сообщаем, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.
Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“30 июля 2018 года решение суда о принудительном отборе образцов исполнено”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгере", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия” для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.
Тест на "Драгере", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.
Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.
Читайте также: На Закарпатье подросток надругался над 9-летним мальчиком
Сообщаем, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
88
0
Также советуем посмотреть
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
Оставьте свой комментарий