» » Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
Раздел: Происшествия  
0

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшиеВ столице столкнулись 3 автомобиля, один загорелся.

Сегодня в утреннее время в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП в котором столкнулись три авто, одно из которых загорелось.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Возле «Гулливера» произошло масштабное ДТП. Один из водителей превысил скорость, проехал на красный свет светофора и спровоцировал столкновение трех автомобилей один из которых загорелся. Пешеходов от беды спасли болларды. Загоревшийся автомобиль потушили огнетушителями.

Читайте также: ЧП в Киеве: тысячи жителей остались без воды

Информация о пострадавших, находившихся в автомобилях, уточняется. На месте работает патрульная полиция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:59 » Автор: Ирина Шевченко
     834
     0

Похожие новости по теме

В Киеве у ТЦ столкнулись два авто: есть пострадавшие В Киеве у ТЦ столкнулись два авто: есть пострадавшие

Произошло лобовое столкновение автомобилей.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре автомобиля Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре автомобиля

В столице произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Масштабное ДТП в Киеве: у метро столкнулись шесть авто Масштабное ДТП в Киеве: у метро столкнулись шесть авто

Есть пострадавшие.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 6 авто, есть пострадавшие Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 6 авто, есть пострадавшие

Водитель "Volvo" сбил двух пешеходов и разбил пять автомобилей.

В Киеве произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие В Киеве произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие

Автомобили столкнулись "лоб в лоб".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх