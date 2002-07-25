Раздел: Происшествия
Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
В столице столкнулись 3 автомобиля, один загорелся.
Сегодня в утреннее время в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП в котором столкнулись три авто, одно из которых загорелось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Возле «Гулливера» произошло масштабное ДТП. Один из водителей превысил скорость, проехал на красный свет светофора и спровоцировал столкновение трех автомобилей один из которых загорелся. Пешеходов от беды спасли болларды. Загоревшийся автомобиль потушили огнетушителями.
Читайте также: ЧП в Киеве: тысячи жителей остались без воды
Информация о пострадавших, находившихся в автомобилях, уточняется. На месте работает патрульная полиция.
Сегодня в утреннее время в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП в котором столкнулись три авто, одно из которых загорелось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Возле «Гулливера» произошло масштабное ДТП. Один из водителей превысил скорость, проехал на красный свет светофора и спровоцировал столкновение трех автомобилей один из которых загорелся. Пешеходов от беды спасли болларды. Загоревшийся автомобиль потушили огнетушителями.
Читайте также: ЧП в Киеве: тысячи жителей остались без воды
Информация о пострадавших, находившихся в автомобилях, уточняется. На месте работает патрульная полиция.
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