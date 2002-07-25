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Раздел: Происшествия  
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В Херсоне злоумышленник облил женщину кислотой

В Херсоне злоумышленник облил женщину кислотойГандзюк известна проукраинской позицией, а также критикой в ​​адрес органов власти.

В Херсоне напали на известную активистку Екатерину Гандзюк, которая выполняла обязанности управляющего делами мэрии города.

Об этом 31 июля сообщила Национальная полиция, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

Неизвестный караулил утром на Гандзюк у подъезда и плеснул на нее кислотой. Это произошло в 8.30. Екатерина попала в больницу с сильными ожогами.

Журналист Сергей Никитенко в Фейсбук уточнил, что кислота попала Екатерине на руку и спину, частично и на лицо.

Полиция разыскивает нападавшего. Ему 20-25 лет, он был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темная обувь.

Правоохранители выложили в сеть видео, на котором видно, как злоумышленник убегает с места происшествия, и обратились за помощью к гражданам, которые стали свидетелями инцидента, произошедшего в микрорайоне Таврический по ул. 49-й Гвардейской Дивизии.

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Гандзюк известна своей проукраинской позицией, а также критикой в ​​адрес органов власти, в частности областного управления Национальной полиции Херсонщины.

В Херсоне злоумышленник облил женщину кислотой
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 Теги: Херсон, нападение

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Сегодня, 14:22 » Автор: Ирина Шевченко
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