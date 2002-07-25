Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: легковушка сбила пешехода
В столице автомобиль сбил девушку.
Сегодня в дневное время в Киеве на Проспекте Героев Днепра автомобиль сбил девушку, переходящую дорогу на зеленый свет светофора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
На месте аварии работали скорая помощь и патрульная полиция.
Читайте также: В Днепре толпа подростков избила школьницу
Информация о состоянии девушки и подробности аварии уточняются.
Сегодня в дневное время в Киеве на Проспекте Героев Днепра автомобиль сбил девушку, переходящую дорогу на зеленый свет светофора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
На месте аварии работали скорая помощь и патрульная полиция.
Читайте также: В Днепре толпа подростков избила школьницу
Информация о состоянии девушки и подробности аварии уточняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
936
0
Также советуем посмотреть
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
Оставьте свой комментарий