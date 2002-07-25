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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: легковушка сбила пешехода

ДТП в Киеве: легковушка сбила пешеходаВ столице автомобиль сбил девушку.

Сегодня в дневное время в Киеве на Проспекте Героев Днепра автомобиль сбил девушку, переходящую дорогу на зеленый свет светофора.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

На месте аварии работали скорая помощь и патрульная полиция.

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Информация о состоянии девушки и подробности аварии уточняются.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 17:16 » Автор: Ирина Шевченко
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