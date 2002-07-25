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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Харькове: погиб 10-летний мальчик

ДТП в Харькове: погиб 10-летний мальчикРебенок умер в карете скорой помощи.

В Харькове 50-летняя женщина на ВАЗ-21111 сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Отмечается, что авария случилась на проспекте Московском в Немышлянском районе. Мальчик в результате полученных тяжелых травм умер в карете скорой помощи.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели.
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 17:34 » Автор: Ирина Шевченко
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