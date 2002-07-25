Раздел: Происшествия
В Харькове ученого приговорили к 12 годам тюрьмы: названа причина
Мужчина попал в поле зрения Службы безопасности Украины в августе 2017 года.
Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам тюрьмы харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - отмечается в сообщении.
Указано, что мужчина попал в поле зрения Службы безопасности Украины в августе 2017 года.
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"Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - сообщили в прокуратуре.
Осужденный сейчас находится под стражей. Подчеркивается, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам тюрьмы харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - отмечается в сообщении.
Указано, что мужчина попал в поле зрения Службы безопасности Украины в августе 2017 года.
Читайте также: Россиянина воевавшего за "ДНР" приговорили к 11 годам тюрьмы
"Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - сообщили в прокуратуре.
Осужденный сейчас находится под стражей. Подчеркивается, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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