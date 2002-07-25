В Харькове ученого приговорили к 12 годам тюрьмы: названа причина

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Его обвиняют в умышленном убийстве своего зятя

Крымский шпион получит десять лет тюрьмы за государственную измену. Районным Железнодорожным судом (г.Симферополь) вынесен приговор помощнику НШ, а также, начальнику отдела по защите секретной информации Сакской авиабригады ВМС Украины, - сообщают из пресс-службы прокуратуры АРК. Военнослужащий, который обязан был отвечать