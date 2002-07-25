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Раздел: Происшествия  
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У Мелитополя задержали убийцу участника АТО

У Мелитополя задержали убийцу участника АТОУбийцу удалось задержать в результате оперативно розыскных мероприятий.

Убийцу участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко задержали возле Мелитополя.

Об этом сообщил активист Семен Кабакаев в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"У Мелитополя был задержан убийца Сармата. Подробности чуть позже", - написал он.

Заместитель спикера Нацполиции Николай Гулевич сообщил УП, что в полиции эту информацию проверяют.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк информацию подтвердил в Facebook, но потом удалил свой пост в соцсети.

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Он отметил, что убийцу удалось задержать в результате оперативно розыскных мероприятий.
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 Теги: Мелитополь, АТО, убийство

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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