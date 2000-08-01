Раздел: Происшествия
В Киеве массовое отравление шаурмой
У заболевших поднимается температура до 40 градусов.
Более 30 человек в Киеве попали в больницу с отравлением шаурмой.
Об этом написала в Facebook главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез", - пишет она.
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Инфекционист уточнила, что у заболевших поднимается температура до 40 градусов, появляются резкие боли в животе и рвота.
Более 30 человек в Киеве попали в больницу с отравлением шаурмой.
Об этом написала в Facebook главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез", - пишет она.
Читайте также: Массовое отравление в Измаиле: количество пострадавших увеличилось
Инфекционист уточнила, что у заболевших поднимается температура до 40 градусов, появляются резкие боли в животе и рвота.
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